الصفحة الرئيسية فن اول تعليق من اليسا بعد صدمة خبر اعتزالها.. فماذا قالت؟

اول تعليق من اليسا بعد صدمة خبر اعتزالها.. فماذا قالت؟

بواسطة -
0 60
elissa iuu

اليسا

تفاعلت النجمة اللبنانية اليسا مع الدعم الكبير الذي تلقته في الساعات الماضية بعد اعلانها خبر اعتزالها.

واعادت اليسا نشر تغريدات عدد من النجوم الذين عبروا لها عن حبهم لها وكان منهم تغريدات للفنانات احلام، هيفاء وهبي، مايا دياب، شمس الكويتية، لطيفة التونسية وغيرهم.

كما كتبت اليسا تغريدة قالت فيها: “كل ما استطيع قوله الان اني احبكم من اعماق قلبي، ولا تنسوا ان هناك البوم جديد قادم”.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.