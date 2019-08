اول تعليق من اليسا بعد صدمة خبر اعتزالها.. فماذا قالت؟

تفاعلت النجمة اللبنانية اليسا مع الدعم الكبير الذي تلقته في الساعات الماضية بعد اعلانها خبر اعتزالها.

واعادت اليسا نشر تغريدات عدد من النجوم الذين عبروا لها عن حبهم لها وكان منهم تغريدات للفنانات احلام، هيفاء وهبي، مايا دياب، شمس الكويتية، لطيفة التونسية وغيرهم.

كما كتبت اليسا تغريدة قالت فيها: “كل ما استطيع قوله الان اني احبكم من اعماق قلبي، ولا تنسوا ان هناك البوم جديد قادم”.

all I can say now that I love u from the bottom of my heart, best lovers ever, and heyy dont forget there is an album coming on the way🥰🥰🥰❤❤❤🙏

