وضعت الفنانة المغربية دنيا بطمة، أمس السبت، مولودتها الثانية، من زوجها المنتج البحريني محمد الترك والذي اعلن عن الخبر بنشر صورة لغرفة زوجته بالمستشفى، عبر حسابه على انستغرام.

وفي اول تعليق لها على ولادة شقيقتها الجديدة من زوجة ابيها دنيا بطمة، اعادت الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك نشر الصورة التي نشرها والدها وعلقت عليها كاتبة: “نورتي الدنيا أختى الصغيرة”.

وكان والد حلا الترك قد أعلن علن ولادة ابنته الثانية من دنيا بطمة بالقول: “الحمدالله حمدا كثر اليوم وصلت على الدنيا اميرتي الصغيره واقول يا هلا بمن على الدنيا حضر …. مثل نور الشمس وأنوار القمر … جانا اليوم أحلى خبر بوصول اميرتي كانها عروسة مثل القمر سبحان ربي اللي أمر…. وأعطانا هدية العمر.”.

على صعيد اخر، اثارت منى السابر الجدل مؤخرا بعد توجيهها رسالة مباشرة لابنتها حلا الترك عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بنشرها صورة من طفولتها عبر حسابها على “انستغرام” حظيت على إعجاب الكثيرين من متابعيها لكن تعليقها عليها أثار ردود فعل بسبب كتابتها لآية قرآنية توضح أهمية دور الوالدين في حياة الأبناء،

فقد كتبت منى السابر: “(وأخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي إرحمهما كما ربياني صغيراً) حلا الترك، منى السابر” ما فسره الكثيرون على انه اتهام لـ حلا الترك من والدتها بالعقوق.