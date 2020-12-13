أثارت منى السابر، والدة الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك، ضجة كبيرة امس بعد اعلانها عن تفاصيل ازمتها مع ابنتها والمتعلقة بمبلغ مالي قد اخذته منها ومناشدتها للفنانة الاماراتية احلام للتدخل في هذه القضية.

وفي اول تعليق غير مباشر لها على هذه القضية، نشرت حلا عبر خاصية الستوريز على حسابها على انستغرام، مقولة “ابقى قوياً حتى عندما تشعر أن كل شئ ينهار”.

وكانت منى السابر قد طالبت ابنتها بالخروج عن صمتها بشأن الأزمة بينهما، وأشارت إلى أنها لن تتخلى عنها مهما حدث بينهما، وأنها مقدرة الضغط النفسي الذي تتعرض حلا له.

فقد خرجت السابر في تصريحات جديدة أمس السبت قالت فيها: “حلا كفاية صمت وهدول الكلمتين اللي بتطلعوا تحكوها إنو هي خايفة تتكلم ولا شي.. بس أنا بقولها يا حلا أنا بظهرك وأنا معاكي حتى لو رفعتي علي قضية أو حتى لو ترفعين عشر قضايا”.

وتابعت السابر قائلة: “لا تلوميني أنا بالنهاية أم ولازم أتعامل معاهم بنفس الأسلوب فمن فضلك حلا أنا أقدر أنها تعبانة وأنا ما ألومها حلا مضغوطة نفسيا وأنا متأكدة مليون بالمية لأن أنا قاعدة أشوف مو هي بنتي اللي أنا بعرفها”.

كما شوقت المتابعين لها معرفة قصة القضية، فقالت :”إن شاء الله باللايف الجاي راح أقولكم وايد أشياء لأن هذه عائلة تحب تفرق عائلة تحب الخراب عائلة تحب الدمار فأنا برجع بعدين بسوي لايف معاكم وبقول لكم السالفة”.

وعن حديثها عن العائلة دون أن تحدد من تقصد تكهن رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنها تقصد عائلة محمد الترك بسبب الخلاف الدائم بينهما.