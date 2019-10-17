الصفحة الرئيسية فن اول تعليق من كاظم الساهر على شائعة وفاته

اول تعليق من كاظم الساهر على شائعة وفاته

بواسطة -
0 58
كاظم الساهر

كاظم الساهر

انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية أنباءا عن وفاة الفنان العراقي ” كاظم الساهر ” إثر تعرضه لحادث سير في إحدى الدول الأوروبية .

والصادم في الأمر أيضا هو انتشار شائعة في نفس الوقت عن وفاة كاظم الساهر ولكن في هذه المرة بطريقة أخرى .

حيث تناقلت بعض الصفحات خبر وفاته عن طريق تعرضه للتسمم على يد زوجته المغربية الأصل والتي قامت بوضع السم له أثناء تناوله وجبة العشاء .

وبسبب قوة هذه الشائعات وتداولها بشكل كبير فقد اضطر كاظم الساهر على التعليق ونفيها بشكل قاطع.

ونشر كاظم الساهر تغريدة عبر حسابه على تويتر قال فيها: “نود أن نلفت عنايتكم الى أن كاظم الساهر بخير و الشائعات التي تداولتها بعض مواقع التواصل الإجتماعي عارية عن الصحة. نشكر إهتمامكم و محبتكم. دمتم بكل خير.”

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.