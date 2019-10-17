اول تعليق من كاظم الساهر على شائعة وفاته

انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية أنباءا عن وفاة الفنان العراقي ” كاظم الساهر ” إثر تعرضه لحادث سير في إحدى الدول الأوروبية .

والصادم في الأمر أيضا هو انتشار شائعة في نفس الوقت عن وفاة كاظم الساهر ولكن في هذه المرة بطريقة أخرى .

حيث تناقلت بعض الصفحات خبر وفاته عن طريق تعرضه للتسمم على يد زوجته المغربية الأصل والتي قامت بوضع السم له أثناء تناوله وجبة العشاء .

وبسبب قوة هذه الشائعات وتداولها بشكل كبير فقد اضطر كاظم الساهر على التعليق ونفيها بشكل قاطع.

ونشر كاظم الساهر تغريدة عبر حسابه على تويتر قال فيها: “نود أن نلفت عنايتكم الى أن كاظم الساهر بخير و الشائعات التي تداولتها بعض مواقع التواصل الإجتماعي عارية عن الصحة. نشكر إهتمامكم و محبتكم. دمتم بكل خير.”