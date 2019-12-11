اول تعليق من مي عمر على خلاف زوجها محمد سامي مع ياسمين صبري ونسرين امين!

ردت الفنانة مى عمر على الخلافات التى نشبت منذ أيام بين زوجها المخرج محمد سامى والفنانتين ياسمين صبري ونسرين أمين، من خلال حسابها على الفايسبوك.

وكتبت مى عمر: “الفن هو الجمال و الإبداع، الفن هو الرقي والسلام ، الفن هو الاحساس و هو الحب.. أرفض الدخول في أي خلافات و نزاعات حتي لو كان قد أساء البعض لي”.

الفن هو الجمال و الإبداع، الفن هو الرقي والسلام ، الفن هو الاحساس و هو الحب. أرفض الدخول في أي خلافات و نزاعات حتي لو… Posted by ‎مي عمر – Mai Omar‎ on Tuesday, December 10, 2019

وتابعت: “تركيزي الأول و الأخير في عائلتي و عملي و التطوير من نفسي و تقديم أعمال فنيه جيده والارتقاء بأدائي وموهبتي والأفكار التي اقدمها وأجسدها.. و كعادتي لا أكن إلا كل الحب و الاحترام لكل من يمتهن مهنه الفن . وأخيرا اعد كل شخص من الجمهور العظيم أن اظل كما عودتكم دائما منذ ظهوري ،شخص لا يرد علي الحديث عن الخلافات أو المشاكل أو إساءة”.

وكان المخرج محمد سامى قد هاجم ياسمين صبري قائلا أنها لا تتقن الحديث كما وصف الفنانة نسرين إمين بأنها ممثلة درجة خامسة، لترد عليه بأن تاريخها الفنى خالى من البلطجة وأن لا احد هناك يتوسط لها فى الساحة الفنية، مثلما يفعل هو مع زوجته.