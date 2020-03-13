اول صورة لـ توم هانكس وزوجته من الحجر الصحي

وجه الفنان الأمريكي توم هانكس رسالة إلى جمهوره خلال تواجده في الحجر الصحي في أستراليا.
ونشر هانكس صورة له مع زوجته المغنية ريتا ويلسون، عبر حسابه على انستغرام، وعلق كاتبا:”مرحبا يا رفاق، أريد أن أشكر أنا وريتا الجميع هنا، الذين يعتنون بنا جيدا، لدينا فيروس كورونا ونحن في عزله كي لا ننشره لأي شخص، هناك أشياء كثيرة يمكننا القيام بها للتغلب على ذلك باتباع نصائح الخبراء والعناية بأنفسنا وببعضنا البعض”.
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Hello folks. @ritawilson and I want to thank everyone here Down Under who are taking such good care of us. We have Covid-19 and are in isolation so we do not spread it to anyone else. There are those for whom it could lead to a very serious illness. We are taking it one-day-at-a-time. There are things we can all do to get through this by following the advice of experts and taking care of ourselves and each other, no? Remember, despite all the current events, there is no crying in baseball. Hanx
من جانبها، نشرت ريتا ويلسون، نفس الصورة برفقة زوجها توم هانكس، عبر حسابها الشخصى على “إنستجرام”، وقالت “تحديث صغير أدناه لكم جميعا منى وتوم هانكس.. نحن ممتنون للغاية لتدفق الصلوات والحب والدعم.. يعنى هذا الكثير ويقوينا..”.
ويأتى هذا بعدما أعلن النجم العالمى توم هانكس إصابته بفيروس كورونا هو وزوجته ريتا ويلسون فى أستراليا، وذلك من خلال حساباته على السوشيال ميديا، حيث أوضح أنهما شعرا ببعض الأعراض وعندما قاما بالفحص جاءت النتيجة إيجابية، وأكد عدد من المواقع الإخبارية العالمية صحة الخبر.