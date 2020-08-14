نشرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم اليوم الجمعة أول صورة لها تكشف عن إصابتها من داخل المستشفى وتجمعها بطفليها هافين وجيوفاني، عبر حسابها الخاص في إنستغرام.

وظهرت نجيم وهي راقدة على سرير الشفاء وتحتضن طفليها وعلى وجهها أثار حادثة انفجار مرفأ بيروت الذي كانت إحدى ضحاياه، كما ظهرت مع ضمادات على أنفها، وهذا تأكيد للأخبار المنتشرة حول اجرائها عملية جراحية فيه.

وكتبت الفنانة اللبنانية معلقة على الصورة: “بشكر ربي الف مرة ما حرمني هل اللحظة ولا حرم ولادي مني بشكر ربي كل لحظة وكل ثانية انه لطف فيي و ساعدني تجروحاتي طيب بسرعة وما يكون أثرها كبير و قلبي مع كل ام وكل طفل كان ضحية هل إعتداء يلي صار علينا كلنا …. بتعرفوا شو النقطة المشتركة بين اللبنانية ؟ الوجع … مع الأسف نحنا عطول مجموعين او عل مصيبة او عل وجع . الحمدالله صرت احسن و رح اضهر من المشفى بكرا بشكر دعواتكم و رسايلكم وكل حدا سأل عني وكل حدا زعل كرمالي و كل حدا بحبني شكراً من كل قلبي … ومن قلبي سلام لبيروت”.

وتلقت نجيم العديد من كلمات الدعم والتهنئة سواء من الجمهور أو زملائها في عالم الفن من بينهم الفنان السوري معتصم النهار الذي كان قد شاركها في بطولة مسلسل “خمسة ونص” الموسم ما قبل الماضي.

وكانت نادين نسيب نجيم قد نشرت تغريدة عبر حسابها على تويتر قالت فيها: “عم فكر بالناس عم فكر ببيوتنا المكسرة عم فكر بجروحاتنا عم فكر بوجعنا عم فكر بالظلم ما عم لاقي بين ايديي حل غير الصلاة والدعاء تحتى ربنا يعطينا القوة ما بعرف كيف رح نواجه الأيام يلي جايي وكيف رح نرجع نكفي بس مجبورين نوقف كرمال ولادنا وأحباببنا الله اكبر منن كلن!! الله أكبر علين”>