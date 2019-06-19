اول ظهور لـ رنا هويدي بعد إخلاء سبيلها في قضية فيديوهات “خالد يوسف”

عادت المذيعة ذات الأصول التونسية، رنا هويدي، للظهور مجددًا عبر حساباتها على التواصل الاجتماعي، بعد أن أخلت المحكمة المصرية سبيلها بكفالة 50 ألف جنيه، أي ما يعادل 3 آلاف دولار في القضية المعروفة إعلاميًا بـ ”فيديوهات خالد يوسف“.

وجاء ظهور رنا في إحدى صالونات التجميل“، حيث قامت بتغيير لون شعرها واعتماد ”لوك“ جديد لها، من تنفيذ مصفف الشعر حسن برجي، وحملت في الفيديو طفلًا صغيرًا تحدثت معه قليلًا وبادلته القُبلات.

وعلقت رنا هويدي على الفيديو قائلًة: ”الأطفال فعلًا أحباب الله، ما شاء الله تبارك الرحمن، ربنا يخليك لأهلك يا قلبي أنت علااااوي حبيبي“.