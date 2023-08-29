وثّقت كاميرات مراقبة عند تقاطع السور مع الملك فهد، لحظة تصادم سيارة الفاشينيستا الكويتية “فاطمة المؤمن” مع سيارة اخرى والذي راح ضحيته ثلاثة قتلى.

وأظهرت اللقطات توجه السيارة التي كانت تقودها المؤمن، بسرعة جنونية على طريق سريع، فيما اصطدمت بالسيارة الأخرى في مشهد يحبس الأنفاس.

يذكر ان وزارة الداخلية الكويتية وجهت 10 تهم إلى الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن وقررت حبسها 10 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيق وإحالتها إلى السجن المركزي.

وقالت الوزراة في بيان لها إن التهم العشرة التي وجهت إلى الفاشينستا فاطمة المؤمن هي:

القتل الخطأ الإصابة بالخطأ قيادة مركبة تحت تأثير الكحول أو المخدرات تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء قيادة مركبة برعونة قيادة مركبة بتأمين غير ساري المفعول قيادة مركبة دون حمل ترخيص تسيير المركبة التسبب بإلحاق ضرر بممتلكات الغير إلحاق ضرر بالممتلكات العامة.

وأضافت أنه تم إحالة قائدة المركبة المتسببة بالحادث وكذلك مرافقها إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية لأخذ العينات وإجراء التحاليل اللازمة وتسليمها لجهة التحقيق بعد إظهار نتائجها، وكذلك تم التحفظ على المركبات لمعاينتها من قبل إدارة هندسة المرور والخبير الفني، وقد تم حجز المتهمين بواقعة الحادث المروري على ذمة التحقيق بعد إجراء التحقيقات اللازمة وفق القانون.