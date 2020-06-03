نشرت الفنانة ” ايتن عامر ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة للفنانة ” رجاء الجداوي ” للتعليق حول مرضها والشائعات التي ترددت مؤخرا حول وفاتها بعد إصابتها بفيروس كورونا أو بفقدانها للوعي بعد دخولها غرفة العناية المركزة .

وأعربت ايتن عامر عن استيائها من ذلك في تعليقها على الصورة فكتبت قائلة : ” ربنا يشفيكى و يعافيكى وترجعى لنا بألف سلامة يارب ادعولها و النبي ” .

وتابعت : ” كل مرة بينتشر خبر غلط قلبنا بيوجعنا و بنبقى هنموت من الخوف ليكون بجد .. بلاش تنشروا خبر دون التأكد هتستفيد إيه يعنى لو انت اللى سبقت غيرك بنشر خبر مفجع زى ده كده يعنى انت جامد و جبت التايهة ” .

وأضافت ايتن عامر : ” ربنا يهديكوا مش هقول ربنا يعمل فيكوا اللى بتعملوه فينا لأن بجد ده إحساس بشع .. كلنا أعصابنا بايظة وتعبانين وقلقانين على حبايبنا وأهلنا وولادنا متجيش إنت تزودها بخبر ملوش لزمة ” .