حرصت الفنانة ياسمين صبري، على الرد على رسالة الفنانة أيتن عامر لها، بعد شهادة “ياسمين” بالتزامها، وذلك عقب الأزمة التي وقعت مؤخرا بين ريهام حجاج وأيتن عامر بخصوص مسلسل “وكل ما نفترق”.

وكتبت ياسمين، عبر حسابها على تويتر: “‏‎متقوليش كدة.. دي الحقيقة يا أيتن.. إن شاء الله مع بعض قريباً، ويشرفني”.

وقالت ياسمين، في تدوينة سابقة عما أثير مؤخرا من تصريحات للفنانة ريهام حجاج تجاه عد التزام الفنانة آيتن عامر، وافتعالها للمشاكل -حسب ريهام-، وذلك عبر حسابها على تويتر: “‏‎ده عمره ما حصل.. آيتن محترمة ومحترفة ومجتهدة”.

وردت أيتن، على رسالتها، قائلة: ” أنا متشكرة جدا جدا على اهتمامك وردك، ويشهد الله إني مشوفتش منك غير كل ذوق و أدب وإحترام ووحشتيني جدا جدا”.

وكانت ريهام حجاج انتقدت أيتن في “وكل ما نفترق”، وقالت إنها تريد زيادة مساحة دورها على حساب البطل، بينما ردت أيتن عامر ونفت تلك الأقاويل وأكدت أنها لم تفعل أي شيئًا من هذا.

مسلسل “وكل ما نفترق” من بطولة ريهام حجاج وأحمد فهمي وعمرو عبدالجليل وأيتن عامر وطارق عبدالعزيز ورانيا يوسف ورحاب الجمل وسلوى خطاب وأحمد صيام، قصة محمد أمين راضى، وإخراج كريم العدل.