احتفلت الفنانة المصرية أيتن عامر وزوجها عز العرب بعيد ميلاد نجلهم يوسف وشاركت متابعيها ببعض الصور من الحفل الذي تميز بصور سوبرمان.

ونشرت أيتن، صورة من التحضير للاحتفال بعيد ميلاده عبر حسابها على (إنستجرام) وعلقت كاتبة: ” سوبر يوسف ..يا رب احفظه واحميه هو واخته، وباركلنا فيهم”.

يذكر أن يوسف أصيب بوعكة صحية خطيرة في فبراير من العام الماضي وكشف والده مدير التصوير محمد عز العرب، عن تعرض ابنه لوعكة استلزمت تعليق المحاليل الطبية له بعد نقله إلى المستشفى، ووجه رسالة داعيا المولى عز وجل ان ينجي نجله الصغير، بينما نشرت أيتن دعاء طويلا حتى تتجاوز المحنة، ونشرت على «انستغرام» صورة، قالت فيها: «ربي كن معي في أصعب الظروف، وأرني عجائب قدرتك في أصعب الأيام».