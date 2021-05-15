دافعت الفنانة المصرية ايتن عامر عن مواطنها المخرج محمد سامي بعد الازمة الاخيرة التي تعرض لها وقرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بوقف التعامل معه.

وكتبت ايتن عامر في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “اتفقنا ام اختلفنا على جودة اخر اعماله و لكن دة مش حيخلينى انكر نجاحاته السابقة و تميزه ابدا او اشمت فى اللى حصل دة .”.

اتفقنا ام اختلفنا على جودة اخر اعماله

و لكن دة مش حيخلينى انكر نجاحاته السابقة و تميزه ابدا او اشمت فى اللى حصل دة . — Ayten Amer (@AYTENAMER) May 15, 2021

وعادت ايتن وردت على احد متابعيها انا مليش دعوة بالقرار و لا بطريقة التعامل بتاعتة فى الكواليس انا بتكلم فى شىء محدد و هو انه عنده كذا عمل كانوا ناجحين جدا قبل كدة و بس”.

انا مليش دعوة بالقرار و لا بطريقة التعامل بتاعتة فى الكواليس انا بتكلم فى شىء محدد و هو انه عنده كذا عمل كانوا ناجحين جدا قبل كدة و بس — Ayten Amer (@AYTENAMER) May 15, 2021

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أعلن، في وقت سابق، أنه تم اتخاذ قرار بوقف التعامل مع المخرج وكاتب السيناريو محمد سامي.

وأخرج محمد سامي، مسلسل “نسل الأغراب” في الموسم الرمضاني السابق، من بطولة أحمد السقا وأمير كرارة ومي عمر، بينما سادت حالة من السخرية من المسلسل وأبطاله طوال فترة عرضه.​