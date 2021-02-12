تحرص الفنانة المصرية ايتن عامر على التواصل مع متابعيها بشكل دائم عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بطريقتها الخاصة والتي لا تخلو من الطرافة بين الحين والاخر.

وفي احدث مشاركاتها، نشرت ايتن عامر تغريدة قالت فيها: “صباح الخير.. صاحية النهاردة بدور على خناقة و عز فى الشغل.. ما تبجوا نتخانق على اى حاجة تافهه ، الورد احلى ولا الياسمين !!!؟؟؟”.

صباح الخير صاحية النهاردة بدور على خناقة و عز فى الشغل ما تبجوا نتخانق على اى حاجة تافهه ، الورد احلى ولا الياسمين !!!؟؟؟ — Ayten Amer (@AYTENAMER) February 12, 2021

غير ان ردود متابعين ايتن عامر اتت بعيدة عن “الخناقات” حيث تغزل الكثيرين بها مؤكدين انها اجمل من الورد والياسمين مثل التغريدات التالية:

هو فيه أحلى من الفل دا pic.twitter.com/N4UcttqzAL — ھہیبہھہ (@RPJ6666) February 12, 2021

ايتن عامر احلى من الاتنين

ضيعت عليكى الخناقه

صباحك بيضحك — 70dA Ro0o0o0nEy (@Hoda57888626) February 12, 2021

وكانت آيتن عامر قد شاركت متابعيها بمجموعة من الصور لأحدث جلسة تصوير لها، نشرتها على حسابها الشخصي بموقع “إنستجرام”، وبدت بإطلالة أنثوية لافتة نالت إعجاب الكثير من محبيها.

وأطلت آيتن عامر، مرتدية فستانا طويلا باللون الرمادي، المطعم بالفضي، بقصة “أوف شولدر” ليبرز جمالها ورشاقتها، كما تميز بتفصيلة الكرانيش التي تبرز أنوثتها، وانتعلت حذاء بكعب عالٍ باللون الفضي.

وتألقت ايتن عامر، بمكياج جذاب حيث اعتمدت على الألوان الترابية كأيشادو للعيون مع رسمة الأيلاينر التي أبرزت جمال عينيها، ووضعت أحمر للشفاه باللون النود.

واختارت أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا على كتفيها ليتناسب مع ظهورها الجذاب، ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الجذابة مع قرط لافت باللون الفضي، والخواتم البسيطة.