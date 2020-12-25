نشرت الفنانة المصرية آيتن عامر، تغريدة عبر حسابها على تويتر، انتقدت فيه تصريحات الفنانة عفاف شعيب، حول مساعدة الرجل لزوجته في أعمال المنزل.

وكتبت آيتن عامر في تغريدتهاقائلة: “ايه التصريحات العجيبة دى بس !!! مين قال ان اللى يساعد مراته فى ظل طحنة الدنيا دى يبقى انصاف رجال ؟!! الستات بيشتغلوا و ينضفوا و يطبخوا و يغسلوا و بليل مبيناموش ساعتين على بعض بسبب نوم الطفل المتقطع ولما الراجل يساعد نقول علية مش راجل !!!!! ايه دة بجد”.

كلام ايتن عامر جا ردا على تصريح للفنانة عفاف شعيب قالت فيه إنها اكتشفت أن هناك بعض الأزواج، خاصة المتزوجون حديثًا، يهتمون بالأعمال المنزلية بصورة كبيرة وقد يدخل بعضهم إلى المطبخ ويتولى غسل الصحون بنفسه.

وتابعت عفاف شعيب في تصريح لتليفزيون “اليوم السابع”: “والبنات فين أهاليهم ما علمهومش بيتك ولازم تكوني نضيفة في بيتك وشكلك، في مثل بيقول في رجال وفي رج رج، الراجل اللي بيغسل المواعين ده يبقى رج رج أنصاف رجال يعني، والبنات متزعلش، البنات تحافظ على بيتها وجوزها، وكفاية جواز وطلاق، يمكن هو طيب، ساعديه واتعاوني معاه، أنا مش ضد إنه يغسل المواعين بس في نفس الوقت متخليهوش كراجل تتقل قيمته”.

واضافت عفاف شعيب: “الست ست والراجل راجل، الرجال قوامون على النساء بما أنفقوا، هو بينفق، ولو هي بتشتغل يفهموا بعض ويتعاونوا، في بنات بتطلق من تاني شهر ليه؟ حافظي على بيتك وخلفي عيل ولا عيلة، نسبة الطلاق عندنا بتزيد لأن مفيش توجيه صح”.

وختمت عفاف شعيب كلامها بالقول أن هناك شباب على جانب آخر، لا يتحملون المسئولية ويتركون كل شيء على الفتاة لتتحمله وهذا أيضًا أمر خاطئ.