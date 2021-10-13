ناشدت الفنانة المصرية ايتن عامر متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي الدعاء لابنة صديقتها كاشفة عن خضوعها لعملية خطيرة بعد اكتشاف ان لديها ورم في المخ.

ونشرت ايتن عامر صورة الطفلة عبر حسابها على انستغرام وعلقت عليها كاتبة: “دى كاميليا بنت صاحبتى و اختى و اقرب حد ليا فى الدنيا و زى بنتى ، خدنا بالنا من فترة قريبة ان فى حاجة غريبة فيها و بعد الجرى و الكشف اكتشفنا انها عندها ورم فى المخ و دة طلب دينا صاحبتى :”.

وتابعت “بكره الصبح ان شاء الله عملية كاميليا.. كلام الدكاتره ان ٩٠٪؜ الورم خبيث بس برضه بنحلله ان شاء الله بعد ما تخرج بالسلامه..”.

ثم ناشدت متابعيها بالدعاء لها قائلة: “استسمحكوا نكثف الدعاء انها تخرج من العمليات بالسلامه و ان الورم يطلع حميد .. املى فى ربنا كبيير اوى بس محتاجه دعوات كتيير..”.

وختمت ايتن عامر كلامها بالقول: “و ندعى لعاليا بنت ساره ربنا يشفيها و يعافيها و يهون عليها و علينا جميعاً يارب.”.

وقد لقي بوست ايتن عامر تفاعلا واسعا من متابعيها ومن اصدقائها من الوسط الفني وكان منهم حنان ترك، شيماء سيف, مي كساب، سلاف فواخرجي, زينة وغيرهم.