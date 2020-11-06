انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية معلومات متضاربة عن اصابة بعض الفنانين المصريين بفيروس كورونا على اثر اعلان عدد من النجوم الذين شاركوا في مهرجان الجونة عن ان نتائجهم كانت ايجابية.

وفي هذا الاطار اكدت الفنانة ايتن عامر عدم صحة الاشاعات المتداولة حول هذا الموضوع اذ كتبت تغريدة عبر حسابها على تويتر قالت فيها: “يا جماعة احنا زى الفل الحمد لله و عملنا التست و طلع سلبي شكرا على السؤال ، و ارجوكوا تعالوا على نفسكوا شوية و بطلوا فتى معلش هنتعبكوا معانا”.

يا جماعة احنا زى الفل الحمد لله و عملنا التست و طلع سلبي شكرا على السؤال ، و ارجوكوا تعالوا على نفسكوا شوية و بطلوا فتى معلش هنتعبكوا معانا — Ayten Amer (@AYTENAMER) November 6, 2020

وكانت يسرا قد اكدت ايضا ان نتيجة فحوصاتها سلبية وكتبت في تغريدة: ”أحب أطمن كل حبايبي وكل الناس اللي بيطمنوا عليا.. إني عملت 2 اختبار PCR والحمدلله الـ2 طلعوا نتيجتهم سلبية… بشكر من قلبي كل الناس اللي كانت بتطمن عليا وكل الناس اللي قلقانة عليا.. ربنا يحفظنا جميع”.

أحب أطمن كل حبايبي وكل الناس اللي بيطمنوا عليا.. إني عملت 2 اختبار PCR والحمدلله الـ2 طلعوا نتيجتهم سلبية… بشكر من قلبي كل الناس اللي كانت بتطمن عليا وكل الناس اللي قلقانة عليا.. ربنا يحفظنا جميعا #Youssra #يسرا pic.twitter.com/Srbh6SyvW2 — Youssra (@Youssra) November 5, 2020

يأتي ذلك بعد ان ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بإصابة عدد من نجوم مهرجان الجونة بفيروس كورونا كان مهم الفنانة زينب غريب والفنانة سارة عبد الرحمن والفنانة نشوى مصطفى ومغني الراب ويجز،