انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية معلومات متضاربة عن اصابة بعض الفنانين المصريين بفيروس كورونا على اثر اعلان عدد من النجوم الذين شاركوا في مهرجان الجونة عن ان نتائجهم كانت ايجابية.
وفي هذا الاطار اكدت الفنانة ايتن عامر عدم صحة الاشاعات المتداولة حول هذا الموضوع اذ كتبت تغريدة عبر حسابها على تويتر قالت فيها: “يا جماعة احنا زى الفل الحمد لله و عملنا التست و طلع سلبي شكرا على السؤال ، و ارجوكوا تعالوا على نفسكوا شوية و بطلوا فتى معلش هنتعبكوا معانا”.
وكانت يسرا قد اكدت ايضا ان نتيجة فحوصاتها سلبية وكتبت في تغريدة: ”أحب أطمن كل حبايبي وكل الناس اللي بيطمنوا عليا.. إني عملت 2 اختبار PCR والحمدلله الـ2 طلعوا نتيجتهم سلبية… بشكر من قلبي كل الناس اللي كانت بتطمن عليا وكل الناس اللي قلقانة عليا.. ربنا يحفظنا جميع”.
يأتي ذلك بعد ان ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بإصابة عدد من نجوم مهرجان الجونة بفيروس كورونا كان مهم الفنانة زينب غريب والفنانة سارة عبد الرحمن والفنانة نشوى مصطفى ومغني الراب ويجز،