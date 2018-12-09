الصفحة الرئيسية فن ايتن عامر تنعي المنتج الفني أحمد السيد وتطلب الدعاء له

ايتن عامر تنعي المنتج الفني أحمد السيد وتطلب الدعاء له

بواسطة -
0 458

توفي الفنان أحمد السيد المنتج الفني ومدير المسرح الكوميدي، بعد صراع مع المرض.

وتعرض المنتج الفني أحمد السيد لوعكة صحية مؤخرا، دخل على أثرها في غيبوبة طويلة داخل إحدى المستشفيات، حتى فارق الحياة يوم الأحد 9 ديسمبر.

ونعت الفنانة أيتن عامر الفنان أحمد السيد، ونشرت صورته عبر حسابها على انستغرام مطالبه متابعيها بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

View this post on Instagram
f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)">
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

برجاء الدعاء بالرحمة و المغفرة للزميل و الأخ احمد السيد اللهم اغفر له و ارحمة رحمة واسعة و ثبته عند السؤال

A post shared by Ayten Amer (@aytenamer) on

وقدم أحمد السيد العديد من الأعمال السينمائية مع عادل إمام كمدير للإنتاج ومنها “حسن ومرقص” و”الإرهاب والكباب” و “مرجان أحمد مرجان” و”أمير الظلام” و”عريس من جهة أمنية”.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.