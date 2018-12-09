ايتن عامر تنعي المنتج الفني أحمد السيد وتطلب الدعاء له

توفي الفنان أحمد السيد المنتج الفني ومدير المسرح الكوميدي، بعد صراع مع المرض.

وتعرض المنتج الفني أحمد السيد لوعكة صحية مؤخرا، دخل على أثرها في غيبوبة طويلة داخل إحدى المستشفيات، حتى فارق الحياة يوم الأحد 9 ديسمبر.

ونعت الفنانة أيتن عامر الفنان أحمد السيد، ونشرت صورته عبر حسابها على انستغرام مطالبه متابعيها بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وقدم أحمد السيد العديد من الأعمال السينمائية مع عادل إمام كمدير للإنتاج ومنها “حسن ومرقص” و”الإرهاب والكباب” و “مرجان أحمد مرجان” و”أمير الظلام” و”عريس من جهة أمنية”.