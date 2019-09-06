ايميه صياح تحتفل بعيد زواجها برسالة رومانسية

احتفلت الفنانة اللبنانية ايميه صياح، بعيد زواجها الخامس ونشرت صورة من حفل زفافها على زوجها رجل الأعمال فريد النجار، ووجهت له رسالة رومانسية.

وقد نشرت ايميه صياح صورة رومانسية جمعتها بزوجها عبر حسابها على انستغرام وعلقت قائلة: “قلبينا يدقون كقلب واحد منذ 210,355,200 دقة”.

وتابعت ايميه صياح: “مع كل عام يمر ومع كل نعمة على طول الطريق، أتوصل إلى الاعتقاد أكثر فأكثر بوجود المعجزات .. نعم! إنهم موجودون ويحدثون .. إنهم بحاجة إلى الحب والإخلاص والصبر والأهم من ذلك الإيمان”.

وكانت إيميه قد كشفت عن الطريقة التي تعرفت من خلالها على زوجها، حيث قالت في تصريحات صحافية لها: “تعارفنا التلقائي الأول كان في الجامعة، كنت في عامي الدراسي الثاني، وكان فريد في عامه الدراسي الأخير، درست الإعلام بينما درس هو الهندسة، وقد أُعجب بي وقرّر أن يتعرّف إليَّ، وصودف أن شاركتُ في مسرحية قدّمتها صديقتنا المشتركة، وفور علمه بشأن مشاركتي، ألحّ عليها لكي تمنحه دوراً ليتقرّب مني، وهذا ما حصل”.