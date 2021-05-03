تحدث الفنان المصري ايهاب توفيق عن طبيعة علاقته مع مواطنه الفنان عمرو دياب كاشفا عدم وجود ود بينهما بسبب غيرة الاخير من نجاحه، حسب تعبيره.

وأشار إيهاب توفيق، خلال حواره ببرنامج “شيخ الحارة والجريئة”، مع المخرجة إيناس الدغيدي، المُذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”، إلى أنه ليس هناك اتصال أو اتفاق بينه وبين عمرو دياب، كما أنه ليس هناك خلاف بينهما، قائلا: “ليس هناك ود بيننا، وهناك غيرة في التعامل معه لكنه أقدم مني في الغناء”، مؤكدا أن استمرار مستوى عمرو دياب على الساحة الغنائية لا يحدث كثيرًا.

وتابع: “أحنا زمان وأحنا شباب كنا بنلعب كورة مع بعض وبنحضر حفلات وفجأة الدنيا باظت” وردا على قول ايناس الدغيدي “لم انت ابتديت تنجح الدنيا باظت” رد قائلا “الله اعلم”.

من ناحية أخرى، اكد ايهاب توفيق ان هناك نجوم كثيرين في الوسط الفني لا يتمنون عودته الى الساحة قائلا “ناس كثير في الوسط حتى ما اعمل لهم مزاحمة وقلق”.

كما اشار ايهاب توفيق الى وجود مؤامرة من قبل البعض ضده قائلا “في اكثر من ناس تجي تعملي حاجات مؤذية في البيت مثلا وصلت لدرجة كده”.