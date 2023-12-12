شاركت الفنانة مي الغيطي جمهورها عبر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام بمجموعة من الصور احتفالا بعيد ميلادها.

إطلالة مي في عيد ميلادها

ظهرت مي الغيطي ترتدي فستانا أسود اللون قصير واعتمدت ان يكون شعرها منسدلا ووضعت مكياج صاخب ووضعت روج من اللون الأسود.

تفاعل الجمهور مع هذه الصور ونالت إعجاب عدد كبير من متابعيها وأضافوا العديد من التعليقات الإيجابية حول جمالها وأناقتها.

آخر أعمال مي الغيطي

يذكر أن آخر أعمال مي الغيطي كانت فيلم “كاملة” من إخراج جون إكرام، وبطولة كل من إنجي المقدم وفراس سعيد ولطفي لبيب وسلوى عثمان، ومن إنتاج هوليوود فيلم- رأفت توماس، وتأليف محمد عبد القادر.

تدور أحداث الفيلم في دراما إنسانية عن “كاملة”، الطبيبة النفسية التي تعاني من نظرة المجتمع لها نظرا لتجاوزها سن الأربعين دون زواج، وخلال الأحداث تلتقي بـ”أسماء” إحدى الحالات التي تقوم بعلاجها، والتي تعاني هي الأخرى من نظرة المجتمع لها نتيجة لظروف ما، لتكتشف كاملة أن أزمتها هي الوجه الآخر لأزمة أسماء، فتقع كاملة في خطأ مهني، مما يجعل حياتها تتغير رأسا على عقب.

فيلم شوجر دادي

وشاركت ايضا في فيلم “شوجر دادي” الفيلم من بطولة ليلي علوي، بيومي فؤاد، تامر هجرس، حمدي الميرغني، مي الغيطي، فرح الزاهد، جوهرة، والفيلم من تأليف لؤي السيد ومن إخراج محمود كريم.

تدور أحداث فيلم شوجر دادي في إطار كوميدي حول رجل يمر بأزمة منتصف العمر، وتقوده مراهقته المتأخرة إلى إقامة علاقة سرية مع راقصة، لتنقلب حياته وحياة أسرته رأساً على عقب.

يمكنكم الآن متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك « نورت »

وللاطلاع على أهم وأحدث تغريدات النجوم زوروا تويتر « نورت »

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »