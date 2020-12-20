نشرت الفنانة ” هند البحرينية ” مقطع فيديو عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” بإطلالة صادمة لمتابعيها .

حيث ظهرت هند البحرينية صلعاء بشكل كامل وهو ما أثار الجدل بين الجمهور والتساؤلات حول وضعها الصحي وإن كانت بصحة جيدة أم لا .

ليتضح بعد ذلك أنها قامت بارتداء قناع جلدي في رأسها لتظهر بهذا الشكل ولم تحلق رأسها وذلك من أجل الترويج لصالون التجميل الجديد الذي افتتحته والمتخصص في تركيب الشعر المستعار للنساء اللاتي تعرضن لظروف صحية .

وأشار بعض المتابعون على جرأة هند البحرينية في الظهور صلعاء وهو ما يعطي الثقة للواتي فقدن شعرهن لأسباب صحية في الخروج من دون شعر مستعار .