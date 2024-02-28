نشر مطرب المهرجانات حمو بيكا صورة جديدة عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام صورة له برفقة الفنانة ياسمين صبري .

ياسمين صبري وحمو بيكا

وكتب حمو بيكا “قابلت بنت بلدى الإسكندرانية نجمة العالم”.

تفاعل عدد كبير من الجمهور مع الصورة وتساءلوا عن سر اللقاء، وامكانية وجود تعاون فني أو غنائي بينهما.

ياسمين صبري في رمضان 2024

الجدير بالذكر ان الشركة المنتجة طرحت البوستر الدعائى لمسلسل ياسمين صبري المقرر عرضه فى موسم رمضان 2024 والذى يحمل اسم رحيل.

وظهرت ياسمين صبري فى البوستر بشخصيتن مختلفتين وهو مسلسل مكون من 15 حلقة ومن إخراج إبراهيم فخر.

آخر أعمال ياسمين صبري

يذكر أن عرض للفنانة ياسمين صبري مؤخرا أحدث أفلامها هو فيلم أبو نسب.

شارك في بطولة فيلم أبو نسب محمد إمام، ياسمين صبري، وفاء عامر، ماجد الكدواني، هالة فاخر، محمد لطفي، من تأليف أيمن وتار،وإخراج رامي إمام.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي يجسد من خلاله محمد إمام دور طبيب، بينما تقدم هالة فاخر شخصية والدته، ويجسد ماجد الكدوانيدور والد ياسمين صبري، وفي هذا الفيلم يعاني محمد إمام من أزمة النسب ويكشف الفيلم المشكلات التي تحدث بين النسايب وبعضهمالبعض إلى جانب المشكلات الاجتماعية التي يعاني منها الشباب.

يُعد هذا التعاون الثالث بين الفنان محمد إمام والفنانه ياسمين صبري بعد فيلم جحيم في الهند عام 2016 وفيلم ليلة هنا وسرور عام2018.

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