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بإطلالتها الجريئة.. شاهدوا كيم كارداشيان تصدم الجمهور بفستانها المكشوف!

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Kim Kardashian shocks in outrageous vintage '98 Thierry Mugler gown with restrictive cut-out sections at the cleavage to attend beauty awards

كيم كارداشيان

صدمت نجمة تلفزيون الواقع ​كيم كارداشيان​ الحضور بإطلالتها الجريئة في المسابقة العالمية السنوية Hollywood Beauty Awards في دورتها الخامسة، وذلك ليلة أمس الأحد.

وظهرت كيم كارداشيان بأجرأ فستان حسب وصف الاعلاميين الذذين كانوا متواجدين اذ اثار الجدل لانه فاضح جدا وكاد لا يغطي شيئاً من صدرها. هذا الفستان من توقيع المصمم الفرنسي العالمي “تيري موغلر” ويعود لعام 1998، حيث جاء تصميمه على شكل ربطات مخملية التفت حول صدرها وخصرها.

الجزء السفلي من الفستان جاء بنوع قماش مختلف التصق بجسدها واعطى للاطلالة تميزا اكبر.

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