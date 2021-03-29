قدمت النجمة الأمريكية الشهيرة باريس هيلتون هدية فاخرة لكلبتها الصغيرة والمدللة، فخلال جولة في Privé Porter الموزع الرائد لحقائب Hermès Birkin في ميامي اشترت باريس هيلتون حقيبتين واحدة لنفسها والثانية بالحجم الصغير للكلبة التي ترافقها دائماً.

باريس هيلتون اختارت حقيبة باللون الأسود Hermès Micro Kelly Charm الحقيبة الصغيرة ليست للعرض فحسب فهي من طراز Sellier Kelly ويبلغ قطرها 2 بوصة أي ما يقارب الـ5 سم مع وشاح Hermès Twilly وبطانة كاملة من الداخل.

حقيبة الكلب يصل سعرها إلى 5500 دولار أي ما يتجاوز الـ20 ألف ريال سعودي، واختارت هيلتون لنفسها حقيبة Bleu de Nord Togo Birkin يصل سعرها إلى 24500 ألف دولار أي ما يعادل 91 ألف و800 ريال.

ومن المعروف اهتمام باريس هيلتون الشديد بحيواناتها الأليفة حيث تقدم لهم دائماً أفخر المنتجات والماركات، حيث نشرت تعامل الكلب مع حقيبة هيرمس البرتقالية الصغيرة لتغليف الحقيبة حيث قام بقضم بعض جوانب العلبة ونشرت المقطع عبر حسابها على إنستقرام.

باريس هيلتون قدمت من قبل عدد من الهدايا الفاخرة كان أبرزها Louis Vuitton zip-up من Zampa Couture وهي ماركة فاخرة تصنع ملابس للحيوانات الأليفة تتناسب مع حالة الرفاهية التي تعتمدها هيلتون في التعامل مع الحيوانات.

من ناحية أخرى، كشفت باريس هيلتون مؤخرا عن رغبتها بأن تصبح أمّاً خلال الأشهر المقبلة، لافتةً إلى أنها ستخضع لعملية التلقيح الاصطناعي (IVF) مع حبيبها كارتر ريوم، وأكدت هيلتون في مقابلة مع موقع إي نيوز الأميركي أن صديقتها نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان هي التي أخبرتها عن تفاصيل عملية التلقيح إذ قالت: لم أكن أعرف أي شيء عنها. أنا سعيدة لأنها قدّمت لي النصائح وعرّفتني إلى طبيبها.

وتابعت هيلتون: لقد كان الأمر صعباً، لكنني أعلم أنه يستحق كل هذا العناء. لقد فعلت ذلك مرّات عدّة. خوض هذه المرحلة مع شريك يدعمني كثيراً يجعلني أشعر وكأنني أميرة طوال الوقت ويهوّن عليّ هذه المرحلة،

وأوضحت أن التلقيح الاصطناعي هو الطريقة الوحيدة لتحقيق حلمها في إنجاب توأم، فتى وفتاة، وأكدت أن حبيبها سيكون أفضل أب بناءً على كيفية تفاعله مع أولاد شقيقتها البالغين من العمر ثلاثة وأربعة أعوام، مضيفةً أنها تشعر بأنه الشريك الأنسب لها وهما يتحدثان غالباً عن التخطيط لحفل زفاف ويفكّران بأسماء الأطفال.