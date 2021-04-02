أعلنت العارضة الأمريكية ووريثة سلسلة فنادق هيلتون النجمة ​باريس هيلتون​ تضامنها وسعادتها بإعلان يوم دولي للمتحولين جنسياً والذي أطلقه الرئيس الأميركي ​جو بايدن​.

ونشرت هيلتون صورة متحركة لها في صفحتها الخاصة على موقع للتواصل الاجتماعي وهي تحمل علم المتحولين جنسيا وأرفقتها بتعليق استعملت في بدايته وسم “الحقوق المتحولين هي حقوق الإنسان”، وتابعت:”أرسل الحب إلى كل أصدقائي الجميلين والشجعان في هذا المجتمع المذهل. أنا أقف معكم. وآمل وأتمنى أن يتمكن الجميع من فتح قلوبهم وعقولهم للعمل معًا حتى يصبح العالم مكانًا آمنًا ، بحيث يمكن للجميع أن يعيشوا حياتهم ، ويكونوا سعداء ، ويشعرون بالأمان ، ويكونوا مرئيين وحرين ، والأهم من ذلك أن يكونوا على طبيعتهم”.



إشارة إلى أن اليوم الدولي للمتحولين جنسياً (TDOV) وهو حدث سنوي يقام في 31 مارس مخصص للاحتفال ب​المتحولين جنسياً​ وزيادة الوعي بالتمييز الذي يواجهونه في جميع أنحاء العالم ، فضلاً عن الاحتفال بمساهماتهم في المجتمع.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن أصدر إعلانا رئاسيا أقر من خلاله ما يعرف باسم “اليوم العالمي للمتحولين جنسيا” الذي يوافق يوم 31 مارس من كل عام.

وقال بايدن في الإعلان الرئاسي: “نحن فخورون بالاحتفال بهذا اليوم جنبا إلى جنب مع الموظفين العموميين الذين يكسرون الحواجز، بما في ذلك أول أمريكية متحولة جنسيا وأعضاء الخدمة العسكرية الذين أصبحوا قادرين مرة أخرى على الخدمة (في الجيش) بفخر”.

وكان الرئيس الأميركي قد أصدر إعلانا فور توليه الرئاسة، في يناير الماضي، ألغى بموجبه حظرا فرضه الرئيس السابق، ​دونالد ترامب​، على خدمة الأفراد المتحولين جنسيا في الجيش، وقال إن “جميع الأميركيين” المؤهلين للخدمة يجب أن يكونوا قادرين على القيام بذلك.