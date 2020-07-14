شاركت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور متابعيها طريقتها في تحضير طبق المعكرونة باللبن والذي أكدت انه من الاطباق التي تحبها كثيرا.

في البداية، شرحت سيرين عبدالنور المقادير التي هي عبارة عن ثوم ولبن ونعناع ومعكرونة وخيار ولكن الطريف ان ابنها كريستيانو تدخل وامسك الخيارة واكلها.

ثم قامت سيرين عبدالنور بتقطيع النعنع والخيار ووضعهم مع المعكرونة في اللبن مؤكدة ان هذا الطبق يعطي طاقة “واذا كنتوا مشوبين بتبورد لان اللبن بكون مسقع والتوم والنعناع كثير طيب”.

على جانب اخر، غازلت سيرين عبد النور زوجها بمناسبة احتفالها بعيد زواجها الـ 13 عاما حيث قامت بنشر فيديو لها مع زوجها فريد قالت فيه “في 8/7/2007 قررت أنا وفريد الزواج: وتابعت: “كثر منكم بات يعلمون كم أحب هذا الرقم، أشعر بأنه رقم للنصر وطاقة ايجابية كبيرة، وأتذكر جيدا انني لم انزل من السيارة بسرعة لدى وصولي إلى الحفل، فقال فريد لأصحابنا: “شكلها غيرت رأيها”.