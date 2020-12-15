شاركت الممثل السوري باسل خياط متابعيه على حسابه على انستغرام بصور جديدة له مع زوجته ناهد زيدان من احد المطاعم كاشفا ان ابنه شمس الدين هو من قام بالتقاطها.

فقد ظهر باسل بلقطات عفوية اثناء تناوله الطعام بواسطة الشوبستيك بما بيدو انه مطعم اسيوي وعلق كاتبا: “علمتني ان الخوف ليس خيارا.. يوم في الخارج.. الصورة من تصوير شموس حبيبي “.

يذكر ان باسل خياط متزوج من السيدة ناهد زيدان ولديه منها ولد اسمه “شمس الدين، وبنت اسمها إيزابيل.

وكان “باسل خياط” قد شارك، مؤخرا، جمهوره ومتابعيه بصورتين جديدتين شهدت أول ظهور لإبنته الصغرى “إيزابيل”، وبذلك تكون تلك هي المرة الأولي التى ينشر فيها الخياط صورة واضحة لإبنته ذات العامين.

وظهر النجم السوري في واحدة من الصور وهو يقبل إبنته على وجنتها، بينما أطل في الأخرى وهو يحتضنها بحبٍ كبير؛ إذ يبدو أن خياط أراد بتلك الصور أن يعبر عن فرحته بها وحبه الكبير لها واستطاعت الصغيرة سرقة الإعجابات من والدها النجم، إذ سرعان ما انطلقت تعليقات رواد السوشيال ميديا عبر الصفحات التي تداولت الصور ونشرتها، حيث جاءت أغلبها تشير إلى الشبه الكبير الذي يجمع باسل بإبنته، وأنها “نسخة طبق الأصل” عنه.