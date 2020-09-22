أبدى الممثل اللبناني باسم مغنية استغرابه من عدم اتباع تعليمات الوقاية من فيروس كورونا في مصر ووجه سؤالا لأصدقائه في مصر حول ان كان عندهم فيروس كورونا أم لا، مشيرا الى انه الوحيد الذي يضع كمامة طبية خلال تواجده حاليا في مصر.
وكتب باسم مغنية في تغريدة عبر حسابه على تويتر قائلا: “يا أصحابي في مصر، أتمنى الإجابة فيه كورونا في مصر ولا مفيش؟ أنا حاسس إنو هيدا البلد الوحيد بالكون يللي ما فيه كورونا. يا رب يكون هيك. أنا الوحيد يللي حاطط كمامة. والكل بيطلع عليي”.
وقد لاقت تغريدة باسم تفاعلا واسعا من متابعيه والذين اكد معظمهم ان هناك استهتار بالفيروس في مصر.