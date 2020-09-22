أبدى الممثل اللبناني ​باسم مغنية استغرابه من عدم اتباع تعليمات الوقاية من فيروس كورونا في مصر ووجه​ سؤالا لأصدقائه في مصر حول ان كان عندهم ​فيروس كورونا​ أم لا، مشيرا الى انه الوحيد الذي يضع كمامة طبية خلال تواجده حاليا في مصر.

وكتب باسم مغنية في تغريدة عبر حسابه على تويتر قائلا: “يا أصحابي في مصر، أتمنى الإجابة فيه كورونا في مصر ولا مفيش؟ أنا حاسس إنو هيدا البلد الوحيد بالكون يللي ما فيه كورونا. يا رب يكون هيك. أنا الوحيد يللي حاطط كمامة. والكل بيطلع عليي”.

يا أصحابي في مصر.أتمنى الإجابة.فيه كورونا في مصر ولا مفيش؟ أنا حاسس إنو هيدا البلد الوحيد بالكون يللي ما فيه كورونا. يا رب يكون هيك. أنا الوحيد يللي حاطط كمامة. والكل بيطلع عليي — Bassem Moughnieh (@Bassemmoughnieh) September 21, 2020

وقد لاقت تغريدة باسم تفاعلا واسعا من متابعيه والذين اكد معظمهم ان هناك استهتار بالفيروس في مصر.

صح فعلا — ⁦ ⁩Israa (@israa_nnn_) September 21, 2020

اولًا منورنا يا باسم ثانيًا لأ اكيد فيه كورونا طبعًا بس من رحمة ربنا مش موجود في الاماكن المزدحمة لكن هتلاقيها موجودة اكتر في الأحياء الراقية وفي الوسط الفني عشان اكتر ناس بيتنقلوا ويسافروا كتير فإحتياطي لازم تلبس كمامة واللي يطلّع يطلّع المهم صحتك — Mona Mahmoud Mahran (@MonaMMahran) September 21, 2020