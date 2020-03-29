باسم مغنية ينتقد الفنانين ويتهمهم بالتصنع : ” فقدوا عقلهم “

انتقد الفنان اللبناني ” باسم مغنية ” مقاطع الفيديو التي انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي ويقوم بتصويرها عدد من الفنانين لتسجيل أوقاتهم ويومياتهم أثناء قضائهم فترة الحجر المنزلي الذي فرضته الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

ووصف باسم مغنية تلك الفيديوهات بإنها متصنعة وأن الفنانين قد فقدوا عقولهم .. فكتب في تغريدة له عبر حسابه على موقع ” تويتر ” قائلا : ” نسبة كبيرة من الفنانين يوثقوا يومياتهم على السوشيال ميديا ولم أكن أتقبلها من كثرتها وتصنعها .. اليوم ومع الحجر المنزلي ظهرت فيديوهات أكثر تصنعا ” .

وتابع : ” بدأت أترحم على أيام ما قبل الحجر .. عذرا من الآخرين الذين أتقبلهم .. ملاحظة : مش ضروري رأيي يكون صح ” .

كما كتب باسم مغنية في تغريدة أخرى : ” معظم المشاهير فقدوا عقلهم .. بس هيك ” .

نسبة كبيرة من الفنانين يوثقوا يومياتهم على السوشيل ميديا.ولم أكن أتقبلها من كثرتها وتصنعها. اليوم ومع الحجر المنزلي ظهرت فيديوهات أكثر تصنعا.بدأت أترحم على أيام ما قبل الحجر.عذرا من الآخرين الذين أتقبلهم.

ملاحظة:مش ضروري رأيي يكون صح #جلقان — Bassem Moughnieh (@Bassemmoughnieh) March 27, 2020