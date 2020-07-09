نشر الفنان اللبناني ” باسم مغنية ” تغريدة له عبر حسابه على موقع ” تويتر ” شن من خلالها هجوما على ” ريما الرحباني ” إبنة السيدة فيروز .

وذلك على خلفية انتقاد ريما الرحباني القائمين على مهرجانات بعلبك الدولية بسبب عدم الاستئذان قبل إعادة توزيع أعمال الأخوين رحباني أو استخدام صور فيروز خلال الحفل الذي أقيم مؤخرا في قلعة المدينة الشهيرة تحت عنوان ” صوت الصمود ” .

وكتب باسم مغنية في تغريدته : ” رغم أن هناك وجهة نظر ببعض مما تقول لكن دائما أسلوبها يتخطى المحظور .. أسلوبها في التعبير لا يشبه رقي عائلة الرحباني ” .

وتابع : ” هنا لا تصح المقولة ( هذا الشبل من ذاك الأسد ) .. هذه المقولة تجوز على زياد .. فيروز العظيمة نحن أولادها .. مهرجانات بعلبك لم تخطئ بحق فيروز بل تفتخر بها ” .