شارك الفنان السوري باسم ياخور في جنازة المخرج الراحل حاتم علي إلى مثواه الأخير في مقبرة “باب الصغير” في العاصمة السورية دمشق، اليوم الجمعة.

وأرفق ياخور هذه الفيديوهات بكلمات مؤثرة يودع فيها حاتم علي بقوله:” في حضرة الغياب الموجع لا يبقى لدينا سوى الحنين والكثير من الذكريات”.وأضاف باسم ياخور:” أمشى اليوم في وداعك وقلبي يعتصر ألما روح المبدع لا تغيب حتى لو رحل الجسد، وداعا حاتم علي”.

وكان ياخور قد كتب بعد الإعلان عن وفاة علي:”مع اخر أيام هذا العام رحل بشكل مفاجئ اليوم الاستاذ والصديق المخرج حاتم علي . ترجل الفارس مبكرا عن صهوة جواده. تاركاً في قلوب الكثيرين غصة مؤلمة لن تنسى وابداعات لن تنسى رحل مبدع. التغريبة الفلسطينية والملك فاروق والزير سالم وصلاح الدين و صقر قريش و العراب رحل حاتم علي رحمه الله واسكنه فسيح جناته والهم ذويه وعائلته الصبر”.

يذكر أنه قد شارك في جنازة حاتم علي العديد من نجوم الدراما السورية منهم تيم حسن والفنان والمخرج سيف الدين سبيعي وباسم ياخور والفنانة انطوانيت نجيب، عابد فهد، ميلاد يوسف، غسان مسعود، وغيرهم. ووثقت عدسات الكاميرا لحظات الحزن والدموع على المخرج الكبير الذي وافته المنية في العاصمة المصرية القاهرة يوم الثلاثاء الماضي قبل أن ينقل جثمانه إلى دمشق.

وكان جثمان علي وصل مطار دمشق مساء الخميس قبل نحو ساعتين من نهاية السنة الماضية، وانطلق التشييع من مشفى الشامي.

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