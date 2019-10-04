باسم ياخور: عملت في غسل السيارات وبيع “الصبار” ولا أخجل

كشف الممثل السوري ​باسم ياخور​ أنه عمل بالعديد من المهن قبل احترافه التمثيل واثناء ما كان طالباً.

واشار ياخور الى أنه عمل في مهنة غسل السيارات، مشيراً الى أنه لم يندم على هذا الموضوع ولا يخجل منه، مؤكداً أنه لم يعمل بسبب العوز المالي بل لأنه كان يريد أن يبني شخصيته، معتبراً أن البدل المادي الذي كان يتقاضاه من غسل السيارات كان جيداً وأكثر من راتب موظف الدولة.

كما أكد ياخور أنه عمل في بيع “الصبار” في السوق في سوريا.

حديث ياخور جاء خلال برنامجه “أكلناها” حين سألته ضيفته ​نادين تحسين بك​ عن المرحلة التي يريد أن يمحيها من حياته.