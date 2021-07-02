مازح النجم السوري باسم ياخور زوجته الحسناء رنا الحريري بصورة كوميدية نشرها عبر حسابه الشخصي في تطبيق “إنستغرام”، واستخدم فيها أحد الفلاتر التي غيّرت شكلها بالكامل.

وظهر ياخور في الصورة داخل سيارته بشكله الطبيعي، بينما استخدم لوجه زوجته فيلتر يغيّر الملامح بشكل مضحك فبدا فمها كبيراُ وعيناها واسعتين، وعلّق على الصورة قائلاً: “مع القمر”، وأرفقها بوجوه إيموجي شريرة.

بدورها، ردّت رنا على باسم من خلال صورة نشرتها عبر صفحتها واستخدمت فيها فيلتر مختلفاً يُظهر زوجها بعينين كبيرتين ومخيفتين مع ابتسامة عريضة، بينما حافظت هي على شكلها الطبيعي وبدت في غاية الجمال، وعلّقت على الصورة بطرافة: “أجمل ابتسامة إنت”.

وتفاعل عدد كبير من النجوم والجمهور مع الصور العفوية بين الثنائي، وأشادوا بعلاقتهما المميّزة التي يطغى عليها الحب والتفاهم، متمنّين لهما ولابنهما روي السعادة الدائمة.