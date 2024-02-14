بإطلالة شبابية لافتة للإنظار احتفلت الفنانة الكبيرة شريهان بـ عيد الحب الذى يتزامن مع اليوم الأربعاء 14 فبراير.

إطلالة شريهان في عيد الحب

حيث نشرت شريهان عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة ظهرت فيها بإطلالة ساحرة مرتدية الفستان الأحمر الذى يلائم أجواء احتفالات عيد الحب.

يذكر أن النجمة شريهان من مواليد حيث 6 ديسمبر عام 1964، حققت نجومية كبيرة اكتسبتها من خلال عدة أعمال قدمتها خلال مسيرتها الفنية، ما جعلها تحتل مساحة كبيرة لدى قلوب محبيها، ممن اعتبروها أيقونة بسبب تلك النجاحات العديدة لها.

شريهان ترفض الاحتفال بميلادها تضامنا مع القضية الفلسطينية

من ناحية أخرى، قررت النجمة الكبيرة شريهان عدم الاحتفال هذا العام بعيد ميلادها والذي وافق يوم 4 ديسمبر الماضي، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لما أسمته بحرب الإبادة والتطهير العرقي.

لا أريد أبداً مضايقتكم

وقالت شريهان في تدوينة لها عبر موقع إكس، «لا أريد أبداً مضايقتكم وتحديداً في هذا اليوم والذي أصبح يومكم وأشعر حَقِيقَةً بالتقصير تجاهكم جميعاً في التواصل، ولكن، معذرة وسامحوني، أخجل من أي أنواع الاحتفال حالياً ولو حتى لمجرد ساعات محدودة في هذا اليوم وهذا الوقت الصعب جداً على نفسي، رسائلكم جميعاً غالية ولكنها في وقت صعب أعيش فيه أصعب وأقسى أيام وساعات ولحظات عُمري التي عشتها».

لا أريد أبداً مضايقتكم وتحديداً في هذا اليوم "و الذي أصبح يومكوا" و أشعر حَقِيقَةً بالتقصير تجاهكم جميعاً في التواصل .. ولكن .. معذره وسامحوني، أخجل من أي أنواع الإحتفال حالياً ولو حتى لمجرد ساعات محدوده في هذا اليوم وهذا الوقت الصعب جداً على نفسي، رسائلكم جميعاً غالية ولكنها في… — Sherihan (@Sherihan) December 5, 2023

لن أكون سعيدة

وأضاف: «ولن أكون سعيدة إن احتفلت سواء مع أسرتي وعائلتي الكبيرة أو أسرتي وعائلتي الصغيرة وهي أنتم محبي شريهان -الشريهانيين- كما تحبوا أن أقول لكم أو أتكلم معكم وأناديكم وأنا سأظل أكثر من متشرفة، سامحوني فما تبقى لي هو عدم التناقض وقلبي وعقلي الذي لا يستوعب ما يحدث في العالم».

وأكملت: «أنفاسي الأخيرة التي سأقابل بها ربي ومعها رفض إبادة الشعب الفلسطيني، ورفض قتل القضية الفلسطينية، ورفض ما يحدث للشعب المدني الفلسطيني في غزة بجميع فئاته، ورفض تهجيره القسري وانتهاك حقوق الإنسان، ورفض التطهير العرقي والإبادة الجماعية الشاملة للشعب الفلسطيني واغتصاب حقوق هذا الشعب الأسطوري العظيم كان وسيبقى وإلى الأبد، ولا يوجد عندي أمل في غير آية من آيات الله ومعجزة من معجزاته سبحانه وتعالى تنزل على الأرض في وقتنا هذا لعالمنا هذا لتنصر الحق والعدل وتلحق بالإنسان والإنسانية، سامحوني».

مسرحية كوكو شانيل

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة شيريهان “مسرحية كوكو شانيل“.

شارك في بطولة المسرحية شريهان ،هاني عادل، وأيمن القيسوني، وتامر حبيب، وحنان يوسف، وإنجي وجدان، وعماد إسماعيل، وسمر يسري، وسليم سليمان، وهاني إبراهيم، أزياء ريم العدل، وإنتاج جمال العدل و من تأليف وأشعار مدحت العدل، إخراج هادي الباجوري.

تدور أحداث المسرحية حول أن كوكو شانيل عاشت حياة قاسية داخل الملجأ، وحينما وصلت لسن الـ 18 عامًا، اضطرت إلى الذهاب للعيش في منزل داخلي مع فتيات كاثوليكيات، و تعلمت كوكو شانيل الخياطة التى دفعتها للقمة وأصبحت أشهر مصممة أزياء فيما بعد، وخطفت شانيل أنظار الجماهير لها في مجال الغناء، وانتقلت كوكو شانيل إلى مجال آخر للعمل فيه وهو مجال الأزياء، وبدأت بتصميم القبعات النسائية، وافتتحت منفذًا لبيع هذه القبعات، وبعد ذلك بدأت العمل في الأزياء شيئا فشيئًا.

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