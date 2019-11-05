شاهدوا بالأرقام.. لن تصدقوا ثمن إطلالة أحلام في ذا فويس

ظهرت الفنانة الإماراتية ​أحلام​ بإطلالة عصرية في حلقة الأسبوع الماضي من برنامج ​ذا فويس​ إذ اختارت أزياؤها من دار Alexander McQueen. وارتدت فستاناً أبيض اللون بلغ ثمنه 4590 دولار أميركي، واعتمدت حزاماً عريضاً بلغ ثمنه 1133 دولار أميركي.

وارتدت أحلام أقراطاً عصرية التصميم من المعدن بسعر 690 دولار أميركي، وخاتماً على شكل جمجمة ثمنه 266 دولار أميركي، بينما جاء سعر الحذاء 1290 دولار أميركي.

وأكملت أحلام إطلالتها بأكسسوار معدني على شكل سلاسل بلغ ثمنه 3390 دولار أميركي، وتدلى منه حقيبة يد صغيرة الحجم سعرها 1450 دولار اميركي.