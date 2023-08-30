والدة عمرو دياب ظهرت في صورة بالألوان مع الهضبة خلال عقد قرانه على شيرين رضا، ليتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة والدة عمرو دياب على نطاق واسع، خاصة أنها المرة الأولى التي تظهر فيها بالألوان.

صورة والدة عمرو دياب

وحازت صورة والدة عمرو دياب على اعجاب عدد كبير من جمهور الهضبة عبر مواقع السوشيال ميديا المختلفة، وهي تعيد إليهم الذكريات الأولى لعمرو دياب مع شيرين رضا بعد ظهور والدة عمرو دياب في الصورة.

والدة عمرو دياب

حفلة عمرو دياب في لبنان

بعد غياب طويل دام لمدة ١٢ عامًا، للفنان الكبير عمرو دياب عاد ليحيي حفلًا استثنائيًا، وجاء هذا الحفل بعد استعدادات أمنية مشددة لضمان أمان الحضور وسلامة الحفل، وتم تأمين كافة الشوارع المحيطة بمكان الحفل، مما أدى إلى إغلاق أهم شوارع بيروت.

وتوافد آلاف الجماهير قبل بدء العرض، حيث امتلأت المدرجات بالمحبين والمعجبين بعمرو دياب، وارتدى الجمهور الملابس البيضاء وأشعلوا أجواء الحفل بالفرح والسعادة، وبدأ عمرو دياب الحفل بأغنيته الشهيرة “يا أنا يا لأ”، وتفاعل الجمهور معه بشكل ملحوظ منذ اللحظات الأولى.

ولم يتمكن الآلاف من محبي عمرو دياب من دخول المسرح، إذ احتشدوا في الشوارع المحيطة وعلى أسطح البنايات لمتابعة الحفل من الخارج، وهذا الإقبال الضخم يؤكد على شعبية الفنان وجاذبيته.

ونشر عمرو دياب صورًا من الحفل على حساباته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعلق قائلًا: “بعض من مقتطفات وذكريات ليلة لا تُنسى في بيروت. شكرًا للجمهور الرائع على جعل هذه الليلة ساحرة ومميزة”. كما أشاد بالجمهور وبطاقة المدينة وشغف الحضور.

وكشفت الصحافة اللبنانية، عن الأجر الذي تقاضاه عن حفله في بيروت، والذي يصل إلى 750 ألف دولار، أي حوالي 23 مليون جنيه، وأوضح منظم الحفل، في تصريحات إعلامية أن المسرح المقرر أن يحيي عليه عمرو دياب الحفل يتسع لأكثر من 16 ألف مشاهد، ونفدت جميع تذاكر الحفل التي تتراوح ما بين 60 دولارا وتصل إلى 300 دولار.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو من حفل عمرو دياب، وذلك أثناء توافد الجمهور على الحفل، إذ ظهروا فيه يرتدون الزي الأبيض الذي يعد شرطا من شروط حضور الحفل.

يمكنكم الآن متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك « نورت »

وللاطلاع على أهم وأحدث تغريدات النجوم زوروا تويتر « نورت »

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »