خطفت الفنانة منى زكي الأنظار بإطلالة جريئة من أحدث ظهور لها، مشاركة متابعيها ببعض اللقطات عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام“، أثناء حضورها الإيفينت الخاص لإحدى شركات التجميل.

لوك جديد لمنى زكي

وظهرت منى زكي بفستان أسود مثير وجريء، فكان مصنوع من الدانتيل الشفاف ناحية الظهر والجانبين والأكتاف، وتميز بقصته المجسمة ومحددة الخصر؛ ليبرز رشاقتها وقوامها الممشوق.

ونسقت منى زكي مع فستانها حذاء ذا كعب عالٍ باللون الأسود، وحملت كلاتش صغيرة الحجم باللون الأسود مع الذهبي، كما تزينت بمجوهرات راقية مرصعة بالألماس، فضمت أقراط طويلة تتدلى من أذنيها، بالإضافة لخاتم في إحدى اليدين.

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت منى زكي تصفيفة شعر بسيطة، أبرزت بها جمال فستانها وملامحها، فقامت برفع شعرها شكل البومبيه أعلى الرأس، وترمت غرتها تتدلى على الجانبين بشكل مرتب وناعم.

ووضعت منى مكياجًا جريئًا مرتكزًا على رسمة الشفاه، فإختارت اللون الأحمر كملمع شفاه جريء وجذاب، وزينت وجنتيها ببلاشر باللون الوردي، وأبرزت جمال عينيها بظلال العين بدرجات البني المدمجة مع النود، بالإضافة للكحل والماسكرا؛ لتحصل على عينين واسعتين ورموش أكثر طولًا.

الفستان الذى أرتدته منى زكي من تصميم اللبناني إيلي صعب ويصل سعره إلى 5054 دولار، أي ما يعادل 156 ألف جنيه.

عودة منى زكي للسينما

الجدير بالذكر أن مني زكي أعلنت أنها بدأت بالتحضير لبدء تصوير فيلم “لعب عيال” الذي تعود به للتعاون مع النجم كريم عبد العزيز بعد ابتعاد عن المشاركة معاً لأكثر من 14 عاماً منذ قدما سوياً فيلم “أولاد العم”

تواصل التحضير لفيلم “لسة حتة” الذي تشارك فيه زوجها الفنان أحمد حلمي بعد غياب لأكثر من عشرين عاماً عن العمل مع بعضهما، والمقرر أن يبدأ تصويره نهاية ديسمبر المقبل .

مسلسل «تحت الوصاية»

يُذكر أن عرض للفنانة مني زكي في رمضان 2023 مسلسل تحت الوصاية الذي حقق نجاحًا كبيرا وحصد العديد من الجوائز.

وتتناول منى زكي في مسلسلها الجديد مجموعة من القضايا المتعلقة بالمرأة وضرورة تمكينها في مختلف أنشطة المجتمع.

ويناقش مسلسل تحت الوصاية قانون وصاية الأم على الأبناء بعد رحيل الأب، من خلال الأحداث التي تدور في إطار اجتماعي.

وتجسد الفنانة منى زكي، بالعمل شخصية سيدة أربعينية تدعى “حنان” ربة منزل وأم لطفلين، وتواجه بعد وفاة زوجها العديد من المشاكل، ما يضطرها للتخلي عن أنوثتها والعمل في مهنة الصيد. وتجد فيها الكثير من الأزمات والصعوبات مع أهل زوجها ومجتمعها المحيط.

والعمل تولى تأليفه خالد وشيرين دياب، ومن إخراج محمد شاكر خضير وإنتاج ميديا هُب سعدى – جوهر، في ثاني تعاون لمنى مع الشركة إذ تعاونت معهما من قبل في مسلسل لعبة نيوتن في شهر رمضان قبل الماضى وحقق نجاحًا كبيرًا، وشارك في بطولته محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، آدم الشرقاوي، محمد التاجى، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتأليف وإخراج تامر محسن.

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