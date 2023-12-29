ظهرت الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد طلاقها، مع مصممة الأزياء زينة زكي؛ تحضيرا لحفل رأس السنة في دبي.

شيرين عبدالوهاب تستعد لحفل رأس السنة

وبدا على شيرين عبدالوهاب أنها خسرت وزنًا بدرجة كبيرة، وشعرها أصبح أطول مقارنةً بالفترة السابقة، وتنوي شيرين العودة لجمهورها والتركيز على حياتها العملية بدرجة أكبر الفترة المقبلة.

ويعد ظهور شيرين بجانب زينة زكي هو أول ظهور لها بعد الانفصال عن حسام حبيب منذ فترة قصيرة، واختار الثنائي ألا يتحدثا عن الأمر ويستكملا حياتهما في هدوء.

شيرين عبد الوهاب تستعد لـ حفل رأس السنة

شيرين عبد الوهاب تعلن طلاقها

وقال عمرو أديب مقدم برنامج الحكاية، عن طلاق شيرين، أنه تواصل مع شيرين عبد الوهاب وأكدت بأن الطلاق حدث بالفعل، وقالت لي بأن الطلاق كان حضاري، و”هي كويسة وهو كويس ولكن قررت الطلاق بعد حاجات كتيرة”.

وتابع الإعلامي عمرو أديب، أن الفنانة شيرين عبدالوهاب تؤكد خبر طلاقها من المطرب حسام حبيب، وقال: “طلبت مني اطمن الناس عنها وأنها كويسة جدا واطمن الناس عن حسام حبيب وهو كويس جدا”.

وأنهت شيرين مؤخرا خلافها مع شركة روتانا، كما صورت بودكاست مع الإعلامي عمرو أديب منتظر عرضه خلال الفترة المقبلة.

آخر خلاف بينهما في السعودية

الجدير بالذكر أن وقع خلاف كبير بين شيرين وحسام حبيب خلال الأيام الماضية خلال تواجدهما في السعودية، وكشفت مصادر مقربة انه قام بتأجيل حفلها في موسم الرياض دون عملها مما تسبب في إلغاء الحفل تماما.

قصة زواج شيرين وحسام حبيب

شيرين عبد الوهاب تزوجت من حسام حبيب في شهر أبريل عام 2018، في حفل بسيط اقتصر حينها على حضور الأهل والأصدقاء المقربين من الثنائي.

وفي المرة الأولى التي انفصلت فيها شيرين عبد الوهاب عن حسام حبيب، فاجأت الجمهور بظهورها حليقة الرأس وذلك خلال حفل غنائي أحيته حينها في أبو ظبي.

وبعد انفصال عدة أشهر عادت له من جديد وذلك بعد خروج شيرين من المستشفى للتعافي من الإدمان.

عقد قران شيرين على حسام حبيب

وفي شهر نوفمبر من عام 2022 ، فجَّرت الفنانة شيرين عبد الوهاب مفاجأة من العيار الثقيل لجمهورها بعد مرور 3 أشهر في ذلك الوقت من انفصالها من الفنان حسام حبيب، بعقد قرانها على حسام حبيب.

وأكدت الفنانة شيرين عبد الوهاب وقتها في تصريحات تلفزيونية: “الخبر السعيد اللي هزفه للناس عندي هو إني تم بمشيئة رب العالمين عقد قراني على حسام حبيب”.

وتابعت: “عايزة أقول للناس ادعوا لي علشان أنا ما أقدرش أعيش من غير دعواتكم، عقدنا القران الساعة 9 بالليل امبارح بحضور أقرب المقربين ليَّ”.

يمكنكم الآن متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك « نورت »

وللاطلاع على أهم وأحدث تغريدات النجوم زوروا تويتر « نورت »

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »