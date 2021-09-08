شاركت الفنانة المصرية “إسعاد يونس“، متابعيها عبر حسابها الخاص علي تطبيق تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام“، صورة جمعت ابنها وابنتها الشابين وأرفقتها بالتعليق: “نصين قلبي اللي بيكملوا بعض، ولادي”.

ولفت هذا اهتمام الكثير من المتابعين الذين أثنوا على جمال إبنيها، كما قارنوا بينهما وبين والدتهما. فيما رأى البعض أنهما ورثًا بعض ملامحها، أشار آخرون إلى أنهما لا يشبهانها أبداً. كما لفتوا إلى أن ابنها يشبه الفنان المصري محمد حماقي إلى حد كبير.

ومما كُتب في التعليقات: “قمرات شبهك ماشاء الله عليهم” و”فعلاً فيه ملامح من حماقي” و”حماقي ابنك ازاي؟” و”ولله افتكرت ابنك حماقي وبنتك نسخه منك” و”بنت حضرتك شبهك أوي ربنا يخليهم ويحفظكم جميعاً”. وحققت الصورة أكثر من 78 ألف إعجاب.

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الجدير بالذكر أن إسعاد يونس تزوجت مرتين اولهما، من الفنان الراحل نبيل الهجرسي في بدايته، وأنجبت منه ابنة واحدة هي نورهان الهجرسي، ثم ووقع الانفصال بينهما بعد عدة سنوات.

ويُشار إلى أن “عمر” إبن إسعاد هو ثمرة زيجتها الثانية من رجل الأعمال علاء الخواجة، علماً أنه تزوج أيضاً الفنانة “شريهان“، وهو ما أدى إلى نشوب خلاف كبير بين الفنانتين لم ينتهِ إلا مع إعلان إصابة شريهان بالسرطان حيث وقفت إسعاد إلى جانبها وقدّمت لها الدعم. إذ كانت تحرص على رعايتها والوقوف بجوارها ودعمها نفسيا.

وكانت تنتهز “شريهان” الفرصة للتعبير عن حبها لإسـعاد ردًا على وقوفها بجوارها، خلال لقاءاتها في وسائل الإعلام، كما حضرت حفل زفاف ابن إسعاد يونس، من زوجها علاء الخواجة، وقدمت حينها فقرة رقص، إلى جانب تواجدهما خلال الصور التي ظهرا خلالها كعائلة واحدة. ويُذكر أن لشريهان والخواجة ابنة هي تالية التي ولدت في العام 2009 م .

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