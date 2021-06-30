نشر الفنان السوري باسم ياخور صورة طريفة على حسابه الخاص في موقع “إنستجرام” تجمعه بزوجته رنا الحريري، لكنه أظهرها بشكل كوميدي مضحك، حيث وضع فيلتر على وجهها غيّر ملامحها بالكامل، فبدت بفم كبير وعيون واسعتين، وعلق عليها قائلًا: “مع القمر”.

بدورها، ردّت رنا الأمر من خلال صورة نشرتها عبر صفحتها واستخدمت فيها فيلتر مختلف يظهر ياخور بشكل مختلف وبعيون كبيرة ومخيفة مع إبتسامة واسعة بينما حافظت على شكلها الطبيعي وبدت في غاية الجمال، وعلقت عليها بطرافة: “أجمل ابتسامة إنت”.

وتفاعل عدد كبير من النجوم والجمهور مع الصور العفوية بين الثنائي، وأشادوا بعلاقتهما المميّزة التي يطغى عليها الصداقة والحب، متمنيين لهما ولإبنهما روي السعادة الدائمة.

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وحرص عدد من نجوم الفن على ممازحة الزوجين بعد المزاح المتبادل بينهما، حيث علّق طلال مارديني على الصورة التي نشرها باسم، قائلاً: “لا كل شيء إلا أم أروى”، وأضافت ريم منصور: “لا يوجد أجمل ولا أخف ظل منكما”، فيما اكتفت ديمة الجندي بوضع وجه ضاحك باكٍ للتعبير عن إعجابها بخفة ظلهما.

وكان الثنائي باسم ورنا قد احتفلا منذ أيام بعيد ميلاد ابنهما، حيث نشر ياخور صورة عائلية برفقة زوجته، خلال احتفالهما بعيد ميلاد ابنهما، عبر صفحته الرسمية على “إنستجرام”، متمنياً له السعادة طيلة عمره، وتحقيق جميع أحلامه.

وقال تعليقاً على الصورة التي ظهر فيها برفقة زوجته ونجلهما: “حبيب قلبي 12 عاماً، الله يحميلنا إياك ويسعد قلبك ياروحي ويحمي أولادكم ويفرحكم فيهم ياغاليين”. ونالت تلك الصورة إعجاب متابعي باسم وأصدقائه وزملائه الذين تمنوا لابنه روي العمر المديد والصحة والسعادة.

وعلى الصعيد الفني، يتحضر باسم خلال الفترة الحالية لتصوير مسلسل قصير بعنوان “روز” وهو من تأليف طلال مارديني وبطولته بالشراكة مع كندة حنا.

وكان الفنان السوري قد شارك في موسم رمضان 2021 الماضي ببطولة مسلسل “على صفيح ساخن” للكاتبين علي وجيه ويامن الحجلي وإخراج سيف الدين سبيعي حيث حقق العمل نجاحاً كبيراً ونسب متابعة عالية.

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