عادة ما يهتم الجمهور العربي بحياة محبيهم من الفنانين والفنانات، خاصة فيما يتعلق بحياتهم الشخصية التى دائماً ما يحرصون علي إبقاءها بعيداً عن الأضواء، كالتعرف إلي أفراد عائلاتهم وذلك لتحّري الشبه بين الفنان وافراد عائلته، حيث أن هناك نجوم ونجمات عرب يُعتبروا “نسخة طبق الأصل” من أمهاتهم وأبائهم أو حتى اشقائهم.

علي عكس عدد من النجوم الذين يُفضّلون نشر الكثير من الصور ومقاطع الفيديو عبر حسابتهم الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي، ومشاركة جمهورهم ومتابعيهم بها، وأرفاقها برسائل مؤثرة تعبر عن مدي الحب والروابط الوثيقة التى تجمعهم بعائلتهم.

ومن أبرز هؤلاء النجم المصري “إدوارد”، الذي نشر عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام”، صورة عائلية شهدت ظهوره مع والدته وشقيقته إبنتيها، واللافت في تلك الصورة كان تطابق الفنان الشكلي مع شقيقته ووالدته، وهذا ماركزت عليه تعليقات المتابعين.

صورة عائلية تشهد ظهور الفنان “إدوارد” مع والدته وشقيقته وبناتها

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من ناحية أخري، نجح إدوارد هذا العام في موسم رمضان 2021 في تقديم دورين مختلفين تمامًا عن بعضهما حيث شارك في عملين في السباق الرمضانى الماضي، حيث جسد دور العمدة “حسيب” في مسلسل نسل الأغراب للنجمين أحمد السقا وأمير كرارة، حيث يقدم دورا محوريًا في المسلسل ويمثل العقدة التي يعتمد عليها تسلسل الأحداث.

مسلسل نسل الأغراب تأليف وإخراج محمد سامى بطولة كل من: أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، دياب، عماد زيادة، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامى، ملك أحمد زاهر، هدير عبد الناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، إنعام الجريتلى، حمدى هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى، بسنت السبقى.

أما في “مسلسل كوفيد 25” قدم إدوارد شخصية “سيف” الطبيب الحقود الذى يحقد على بطل العمل يوسف الشريف، ومع تطور الأحداث نكتشف صداقتهما القديمة، وفى بداية الحلقات يحب طليقة صديقه آيتن عامر، وينوى الزواج منها ويحاول دائما أن يثبت لها أنه أفضل من طليقها وينتظر موافقتها على إتمام الزواج، ونجد فارقا كبيرا بين الشخصيتين اللتين قدمهما إدوارد هذا العام في رمضان من حيث طبيعة الدورين ومدى إتقان إدورد لهما.

مسلسل “كوفيد 25” بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وآيتن عامر، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكى فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجى علاء وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجى.

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