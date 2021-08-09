أعادت مجموعة من الحسابات الفنّية النشطة المعنيّة بأخبار علي السوشيال ميديا، تداول صور نادرة لوالدة الفنان الشاب “أحمد فلوكس” كان قد نشرها عبر حسابه بـ “إنستجرام“، واستطاعت والدته أن تنال إشادة المتابعين بهذا الظهور النادر. ودعا لها الكثيرين بالحمة والمغفرة.

وكان “أحمد فلوكس”، قد وجه رثاء مؤثرا لوالدته المتوفية، مؤكدا أنه حاول مرارا وتكرارا أن يجد بديلا يعوضها لكنه لم يجد، ناصحًا متابعيه بالتمسك بكل ثانية مع أمهاتهم، لأن بعد فقدانهن لن يكون لهن أبدا بديلا مهما بحثوا.

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هذا وقد قررت المحكمة الاقتصادية، يوم الأربعاء، حجز نظر الاستئناف المقدم من “أحمد فلوكس”، على حكم حبسه لمدة سنة واحدة، لاتهامه بسب وقذف سيدة الأعمال ياسمين عزت، في القضية رقم 521 لسنة 2021 جنح اقتصادية، لجلسة 8 سبتمبر للحكم.

كما شمل الحكم تغريم المحكوم عليه مبلغ 10 آلاف جنيه، ودفع كفالة بقيمة 5 آلاف جنيه، لوقف تنفيذ حكم الحبس مؤقتًا، مع إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.

وأقامت المجني عليها التي تمتلك مجموعة من الفنادق ولاعبة منتخب مصر للسلة سابقًا، دعوى ضد فلوكس، تتهمه بالسب والقذف والتعرض لحياتها ولأسرتها، والتهديد بالإيذاء، والتشهير بسمعة العائلات دون وجه حق، ونظرتها المحكمة الاقتصادية، وأصدرت بحقه الحكم المتقدم.

من ناحية أخري، نعى الفنان أحمد فلوكس، الفنانة دلال عبد العزيز، والتي توفيت صباح السبت، عن عمر ناهز الـ61 عاما، بعد تدهور حالتها الصحية إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد 79 يوما من وفاة زوجها سمير غانم.

ونشر أحمد فلوكس عبر حسابه الرسمي على موقع «انستجرام»: «لا حول ولا قوه الا بالله.. الله يرحمك و يغفرلك.. ارجو الدعاء، ربنا يصبر قلبكم يا دنيا ويا إيمي.. ويعطيكم القوه».

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