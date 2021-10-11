جميعًا نعلم أن للفنانة السورية الكبيرة صباح الجزائري، الملقبة بسندريلا الشاشة السورية، نمط جمال خاص حيث تتمتع ملامحها بالتفاصيل العربية من شكل الوجه والعيون والشعر. ولكن لفت نظر بعد روّاد مواقع التواصل الشبه الغريب بينها وبين الممثلة المكسيكية فيكتوريا روفو Victoria Roffo وتداولوا بعض الصور المدمجه توضح الشبه بينهما.

وانهالت التعليقات على تلك الصور، واعتبر الجمهور أنّ هناك شبه واضح بينهما، حتى أنّ البعض اعتبرها نُسخة طبق الأصل عن النجمة السورية، لدرجة أن بعض الصور لم يستطع البعض التمييز من النجمة التي في الصورة السورية أم المكسيكية.

شبه غريب يجمع بين الفنانة السورية “صباح الجزائري” وبين الممثلة المكسيكية فيكتوريا روفو

الفنانة السورية “صباح الجزائري” وشبيهتها الممثلة المكسيكية فيكتوريا روفو

فيكتوريا روفو هي ممثلة المكسيكية من أصل إيطالي ولدت 31 مايو عام 1962 في مدينة مكسيكو، بدأت مسيرتها الفنية عام 1980 بمشاركتها في مسلسلConflictos de un Médico تحت إخراج إرنتسو الونسو و تابعت مسيرتها بالمشاركة في مسلسل Al Rojo Vivo مع آلما موريل و سيلفيا باسكيل.

صورة الفنانة السورية “صباح الجزائري” وشبيهتها الممثلة المكسيكية فيكتوريا روفو

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وكانت الفنانة صباح الجزائري قد شنّت هجوما شرسًا على الموسم الجديد من “مسلسل باب الحارة”، حيث انتقدت صباح الجزء الجديد على اعتبار أنه لا يشبه العمل الأصلي الذي كانت تجسّد فيه شخصية “أم عصام”.

وأجابت على سؤال إن كانت تتابع مسلسل باب الحارة بالقول: “أكيد ما بتابعه.. وأكيد ما بيشبه باب الحارة.. هذا عمل مختلف سموه باب الحارة”.

وأشارت الجزائري إلى أنها شاركت في 9 أجزاء مع المخرج “بسّام الملاّ” الذي أكدت بأنه صاحب المشروع والفكرة.

في ذات السياق اتهمت الفنانة السورية القائمين على الموسم الجديد بالاستثمار في نجاح المواسم السابقة.

من جهة أخرى وعلى الصعيد الفني أنهت صباح قبل فترة قصيرة تصوير بقية مشاهدها في الموسم الثاني من “مسلسل الكندوش“. بينما بدأت تصوير مشاهدها ببطولة المسلسل القصير “عالحد” بالشراكة مع سلافة معمار.

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