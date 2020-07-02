شاركت الفنانة اللبنانية “رنين مطر” جمهورها ومحبيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام” بصورة كشفت من خلالها عن خبر خطبتها، حيث ظهرت وهي تحتضن خطيبها وأمامهما قالب الحلوى الذي كُتب عليه ” she said yes” مع علامة خاتم. بما معناه “لقد قالت نعم”.

وعلقت مطر على الصورة كاتبةً: “I Said YES”.بما معناه “نعم أقبل”. وانهالت علي تلك الصورة كم هائل من تعليقات المتابعين المُهنئة بهذا الخبر السعيد .

الفنانة اللبنانية “رنين مطر”

يُذكر أن الفنانة رنين مطر شاركت في الموسم الرمضانى السابق 2020، من خلال “مسلسل الساحر” مع النجم الكبير “عابد فهد” بالاضافة الى مشاركتها بالجزء الثاني من “مسلسل العودة” مع النجم “تيم حسن”. وقد كان لحضورها وقعه اللطيف والسعيد على المشاهدين الذين تنبأوا لها بمستقبل زاهر .