أطلّت الإعلامية المصرية “وفاء الكيلاني” علي جمهورها ومحبيها، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بصورة جديدة بإطلالة طبيعية من داخل منزلها، حيث ألقت تحية المساء علي متابعيها. وقالت: “بنمسي”.

وقد بدت وفاء الكيلاني في تلك الصورة وهي تلقي رأسها وتجلس على الأريكة، حيث ربط المتابعون بين مكان إلتقاط الصورة وهو نفسه المكان الذي إلتقط به صورته زوجها الفنان السوري “تيم حسن” منذ أشهر عدّة، معلقاً عليها :” يسعد أوقاتكم ويحميكم”، ليتبين أن وفاء إلتقطت هذه الصورة من منزل تيم.

وبتلك الصورة تكون وفاء الكيلاني قد حسمت الأنباء المتداولة مؤخراً حول انفصالها عن زوجها الممثل تيم حسن. واستطاعت أيضاً أن تنال بتلك الصورة التي نشرتها إعجاب متابعيها وأصدقائها وزملائها، وكان تيم من أول المعجبين.

وعلي الصعيد الفني، ينتظر الفنان تيم حسن خلال الأيام القليلة المقبلة عرض “مسلسل أنا” الذي يؤدي دور البطولة فيه وهو من إخراج سامر البرقاوي وتقف أمامه للمرة الأولى الفنانة اللبنانية رزان الجمّال بينما يستعد لتصوير الموسم الخامس والأخير من “مسلسل الهيبة ” والذي لم ينطلق لغاية الآن بسبب فرض الإغلاق العام في لبنان.

يُشار إلى أن تيم حسن شارك في الموسم الرمضاني الماضي بـ “مسلسل الهيبة 3” بطولة سيرين عبد النور ومنى واصف ومجموعة كبيرة من النجوم، وقامت ببطولة الجزء الأول الممثلة نادين نسيب جيم، فيما كانت نيكول سابا بطلة الجزء الثاني .

من جهة أخرى، أنهت وفاء الموسم الأول من “برنامج السيرة” على قناة ،«DMC» الذي حقق نسب مشاهدة مرتفعة. واستضافت خلاله الكيلاني كبار النجوم والنجمات .