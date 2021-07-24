حرصت أسرة الفنانة الراحلة ” نادية العراقية ” المكونة من زوجها وأولادهما (آدم ومي ونيلي) على زيارة قبرها في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك .
ونشر حساب يحمل إسم الفنانة نادية العراقية على موقع فيس بوك مجموعة من الصور لأسرتها وهم أمام قبرها ومنهارين في البكاء .
وجاء في التعليق على الصور : ” إن من ينطفئون حقًا ينطفئون بلا ضوضاء، لن يصرخوا، لن يطلبوا العون، ولن يطلقوا نداءات استغاثة .. فالصُّراخ تشبث وأمل ورفض للانطفاء ” .
وتابع : ” أما الذين ينطفئون يسود عليهم الصمت، يسدلون أكُفهم، يرخون حناجرهم، ويديرون ظهورهم بقناعة تامة بعد أنْ اكتشفوا أن لا شيء يستحق عناء المُحاولة ” .
وأضاف : ” وتبقى قلوبنا معلقة بالحب والحياة .. هي تنمو بشموخ لتصبح أقوى في دنيا لا ترضى لنا غير الحزن والانصهار في زواياها المتعبة .. ليس لنا إختيار ولا خيار في أقدارنا ” .
يذكر أن الفنانة نادية العراقية كانت قد رحلت عن عالمنا يوم الأحد 16 مايو عن عمر ناهز الـ58 عاما متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا ومعاناتها من نقص في الأكسجين .