شارك الفنان ” إياد نصار ” عدد من ضباط الشرطة من خريجي دفعة عام 1995 وهي دفعة الشهيد العقيد ” محمد مبروك ” في حفل الإفطار السنوي الذي تم دعوته إليه للحضور .

ونشر عدد من أصدقاء الشهيد محمد مبروك صورا من حفل الإفطار الذي اعتادوا على إقامته كل عام وكان يشاركهم به الشهيد الراحل قبل استشهاده ظهروا بها برفقة إياد نصار .

وأشاد زملاء وأصدقاء محمد مبروك في تعليقاتهم على الصور بالفنان إياد نصار وتجسيده لدور الشهيد الراحل في مسلسل الاختيار 2 .

وكان قد أعلن الفنان الأردني إياد نصار عن تلقيه درع تكريم من ضباط شرطة دفعة 95 على دوره في المسلسل والذين اعتبروا أن هذا التكريم كرسالة تقدير من الشهيد محمد مبروك إلى نصار .

وكتب على درع التكريم : ” لكل مبدع إنجاز ولكل مقام مقال ولكل نجاح شكر وتقدير وإهداء إلى الفنان إياد نصار على روعة تجسيد دور الشهيد العقيد محمد مبروك في مسلسل الاختيار 2 .. إهداء من دفعة الشهيد كلية الشرطة 1995 ” .