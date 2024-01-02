احتفلت الفنانة ياسمين وافي ابنة الفنان الراحل ممدوح وافي بزفافها على الممثل شادي محمد عبد السلام مساء أول أمس، الأحد 31 ديسمبر.

ويبدو أن ياسمين وافي وزوجها قررا أن يستقبلا العام الجديد 2024 ببداية جديدة في حياتهما، فكان خبر زواجها مفاجئا للكثيرين

ابنة ممدوح وافي تحتفل بزفافها

وأطلت ياسمين وافي بفستان الزفاف المنفوش مع تاج على رأسها وطرحة من الشيفون ووضعت مكياجا بألوان هادئة منة حافظ.

وحضر الحفل أصدقاء العروسين من الوسط الفني وخارجه ومنهم الفنانة سمر علام وشيماء عباس ونيفين محمود.

من هي ياسمين وافي؟

ياسمين وافي هي ابنة الفنان الراحل ممدوح وافي بدأت التمثيل منذ سنوات وشاركت في عدد من الأعمال التليفزيونة، وكانت قالت في تصريحات مع عمرو الليثي إنها بدأت التمثيل بالصدفة، وكان اهتمامها بالنقد الفنى وليس التمثيل، وإن الموضوع بدأ بعد وفاة والدها الفنان ممدوح وافى، وكان هناك إعلان في مسرح كلية الآداب جامعة القاهرة.

و تألقت ياسمين وافي في الجزء الثاني من مسلسل «موضوع عائلي» من خلال شخصية «أم ليث» المرأة صاحبة الشخصية القوية وتحدثت باللهجة السورية وكان لها العديد من المشاهد الكوميدية التي لاقت انتشارا كبيرا بين الجمهور.

أبطال مسلسل «موضوع عائلي

مسلسل «موضوع عائلي 2» من بطولة ماجد الكدواني، نور، محمد شاهين، رنا رئيس، محمد رضوان، سماء إبراهيم، طه دسوقي، محمد القس، ياسمين وافي وفؤاد محسن، فكرة وإخراج أحمد الجندى وسيناريو وحوار محمد عز الدين وكريم يوسف وإنتاج أحمد الجنايني.

من هو شادي عبدالسلام؟

أما شادي محمد عبد السلام ممثل ومغني مصري شارك في العديد من العروض المسرحية والأفلام منها “إن راح منك يا عين” ومسرحية “ولا في الأحلام” وشارك فيها منى هلا ونيفين محمود وزهرة رامي وغيرهم من الفنانين.

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