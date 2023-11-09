احتفل الفنان هشام عباس بعيد ميلاد نجله “علي”، وقام بنشر صورا تجمعه به في مرحلتين عمريتين مختلفتين.

عيد ميلاد نجل هشام عباس

وشارك عباس الصور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام“، وعلق عليها: “عيد ميلاد سعيد علي عباس، بارك الله في كل خطوة وكل ابتسامة كل يوم في حياتك، أحبك رجلاً وابناً وأخاً وصديقاً”.

تفاعل الجمهور مع هذه الصور ونالت إعجاب عدد كبير من متابعيها وأضافوا العديد من التعليقات حول أناقته ووسامته .

نجل هشام عباس

أحدث حفلات هشام عباس

من جانب آخر، شارك الفنان هشام عباس في حفل مهرجان الفن الجميل وعدد كبير من المطربين، من بينهم حميد الشاعري، إيهاب توفيق، هاني شاكر، سيمون، وذلك على خشبة مسرح مارينا مول أبو ظبي.

وكان نجوم التسعينيات المصريين قد اجتمعوا في أغسطس الماضي في حفل “كاسيت 90” في السعودية.

وشارك في حفل “كاسيت 90” محمد محيي وهشام عباس وإيهاب توفيق ومصطفى قمر وسيمون وحسام حسني وخالد عجاج ومحمد الحلو.

نبذة عن هشام عباس

يذكر أن هشام عباس من الجامعة الأمريكية بالقاهرة تخصص هندسة ميكانيكية، بعد التخرج عمل كمهندس صوت لفترة، ثم شارك بالغناء في عدد من الحفلات التي أقيمت بالجامعة الأمريكية.

كانت إنطلاقته الفنية حين تعرف على الفنان حميد الشاعري وتعاونا معًا ليقدما مجموعة من الأغاني والتي ساهمت في شهرة هشام ومنها (حلال عليك،ست الكل، وأنا اعمل إيه)، له رصيد كبير من الألبومات منها (يا ليلة، شوفي،سيبها تحبك)، وشارك بالغناء في العديد من المسلسلات و الأفلام منها (يتربى في عزو،إبن القنصل،آخر الدنيا)

زوجة هشام عباس

يشار أن الفنان هشام عباس متزوج من جيجي زايد وبالتعريف عنها: فهي خبيرة في الطبخ واشتهرت بتقديم فقرة المطبخ في عدة وسائل إعلامية. تظهر جيجي زايد مع الإعلامي “عمرو أديب”، في “برنامج الحكاية” وتقدم فقرة “الشيف جيجي” المتخصصة في فن الطبخ. تقوم جيجي خلال الفقرة، بإعداد أكلات جديدة ومتنوعة على الهواء مباشرة مع شرح الطريقة والمكونات للجمهور.

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